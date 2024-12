Homem é preso em Selvíria após tentar matar ex-esposa com facadas

Um homem de 37 anos foi preso nesta quinta-feira (26), em Selvíria, acusado de tentativa de feminicídio contra sua ex-esposa. Ele foi preso em sua residência, na rua Laurindo A. Souza, no bairro da Véstia.

Conforme a Polícia Militar, após o ataque, o suspeito foi encontrado com manchas de sangue em suas vestes. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Selvíria, onde recebeu atendimento devido aos ferimentos causados pelos golpes de faca. O relacionamento entre o casal durou 12 anos e, segundo a Polícia, a mulher estava separada do suspeito há cerca de três semanas. O caso deve ser investigado.

