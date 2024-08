Homem é preso por estuprar adolescente em banheiro de conveniência em Dourados

Mais um homem acusado de estupro foi preso durante a Operação Shamar em Dourados, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM).

De acordo com a Polícia Civil, o autor de 43 anos estava com um mandado de prisão em aberto, por ter abusado sexualmente de uma adolescente de 15 anos no dia 21 de julho depois de arrastar ela para o banheiro de sua conveniência.

A vítima estava a caminho de casa quando parou no estabelecimento para poder usar o banheiro. Depois de ser forçada a manter relação sexual com o acusado, ela foi colocada pra fora do lugar sem roupas. Uma testemunha que ajudou a menina, confirmou os fatos.

A mãe da vítima também foi ouvida e contou que, na madrugada dos fatos, a adolescente chegou em casa chorando assustada, sentindo dores na região pélvica, mas não quis contar o ocorrido, revelando o cirme mais tarde para a irmã.

A irmã então contou para a mãe o que tinha acontecido e ela levou a vítima para o hospital.

O prontuário médico da adolescente apontou indícios de lesões íntimas. A vítima passou por perícia e um laudo pericial deverá ser confeccionado e encaminhado para a DAM/Dourados.

Diante dos fatos, a delegada responsável, Ariana Gomes, representou pela prisão preventiva de L.R.M, preso ontem (2). Um inquérito policial foi instaurado e as investigações continuam em andamento.

