Homem é preso por tentativa de estupro de vulnerável em Dourados

Um homem de 40 anos foi preso em Dourados, a 237 km de Campo Grande, acusado de estupro de vulnerável.

O caso aconteceu no bairro Morada do Sol, nesta madrugada (24). De acordo com as informações policiais, a vítima, de 12 anos, estava dormindo em casa, quando por volta das 3h, acordou com o autor acariciando o corpo dela.

Ela, então, gritou pelos familiares e o autor tentou fugir, mas foi contido pelos populares. A Polícia Militar foi acionada, encaminhou o homem para delegacia, e ele responderá por estupro de vulnerável.

A mãe da vítima informou em boletim de ocorrência, que o autor é vizinho da família e já teria tentado se aproximar da irmã da vítima, de 15 anos.

