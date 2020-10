Homem é preso transportando 437 kg de cocaína

Matheus Rondon com informações da assessoria

Na quinta-feira (22), a Polícia Federal prendeu um homem que transportava em um caminhão 437,5 kg de cocaína em Ponta Porã/MS. A ação aconteceu durante barreira de combate ao tráfico de entorpecentes.

Diversos veículos foram abordados durante a fiscalização, mas o nervosismo e contradições do motorista de um caminhão bi-trem chamou atenção dos agentes. Durante entrevista, o condutor disse que levava apenas pneus novos, no entanto, após vistoria minuciosa, fora localizado um fundo falso com diversos tabletes de cocaína.

O veículo apreendido foi levado para a Delegacia da PF junto com o preso para os procedimentos de Polícia Judiciária. Após exame de corpo de delito, ele será encaminhado para o Estabelecimento Penal Ricardo Brandão.

