Homem é preso vendendo carne estragada e com insetos em Bataguassu

Pedro Molina, com informações do Dourados News

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em conjunto com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), prendeu, na manhã de sábado (13), um homem, de 44 anos, em Bataguassu, a 341 quilômetros de Campo Grande, pela venda de carne imprópria para o consumo.

A carne em questão era proveniente de abate clandestino e imprópria para consumo.

A operação tinha como objetivo combater crimes contra as relações de consumo, e além de insetos, foram encontradas carnes bovina e de frango em estado de decomposição, bem como uma produção clandestina de linguiça, realizada sem autorização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e com os alvarás vencidos.

No total, foram apreendidos 850 kg de carne, que foram entregues para a IAGRO para descarte conforme a legislação vigente. O homem foi autuado em flagrante e responderá pelos delitos cometidos.

