Homem Ã© socorrido apÃ³s levar golpe de facÃ£o de parente no Jardim Canguru

Homem, de 51 anos, foi esfaqueado na madrugada desta segunda-feira (25) e socorrido para uma unidade hospitalar após perder bastante sangue no Jardim Canguru, em Campo Grande. Ele recebeu um golpe de facão no braço desferido por homem, de 33 anos, que seria filho da irmã de sua esposa.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima foi localizada caída em frente a uma conveniência e populares relataram que ele chegou pedindo ajuda.

A Polícia Militar esteve no local e conversou com o homem, onde ele afirmou que estava na residência e o suspeito desferiu o golpe, pegando em seu braço, fazendo com que perdesse bastante sangue. Ao sair para pedir ajuda, a vítima disse que não sentia as pernas e acabou desmaiando.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e após os primeiros atendimentos ainda no local, o homem foi encaminhado para a Santa Casa.

Os policiais estiveram na residência em que aconteceu os fatos e conversaram com a esposa da vítima, que relatou que o agressor seria filho de sua irmã. O suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também