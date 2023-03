Homem encontrado morto no Jardim ImÃ¡ estava com as pernas amarradas

A Polícia Civil deu início as investigações para tentar desvendar o crime de homicídio, ocorrido nesta terça-feira (28), onde o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com as pernas amarradas, seminu e com lesões pelo corpo no Jardim Imá.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima aparenta ter entre 45 e 50 anos. No local, a perícia não conseguiu encontrar nenhuma documentação que pudesse levar a identificação do homem.

O corpo do homem estava em meio a árvores e matos na rua Florianópolis, em Campo Grande.

A principal suspeita é que a vítima tenha sido deixada no local após ser assassinada. Não há testemunhas que tenham visto ou presenciado o caso, nem suspeita da motivação e dos autores. No entanto, há câmeras de segurança na rua que podem ajudar na investigação.

O Corpo de Bombeiros esteve presente, mas apenas constatou o óbito do homem. A Polícia Militar isolou o local da cena e o GOI (Grupo de Operações e Investigações) também esteve pela cena do crime, acompanhando a Polícia Civil e a Perícia Científica.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

