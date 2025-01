Homem espancado há 2 meses no Danúbio Azul morre na Santa Casa

Estevam De Lima, de 45 anos, morreu durante a manhã desta sexta-feira (31), no Hospital da Santa Casa após ficar mais de dois meses internado. Ele teria sido vítima de agressão física no Danúbio Azul, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, vizinhos acionaram o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) durante a noite do dia 15 de novembro de 2024, após encontrarem Estevam caído no meio da rua.

Ele foi socorrido e levado para a Santa Casa com trauma no rosto, lesão no crânio e ocular. Por conta do tempo prolongado de internação, o homem teve várias infecções, até sofrer uma parada cardiorrespiratória e falecer às 10h19 de hoje.

O caso foi então registrado como homicídio e será investigado.

