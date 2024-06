Homem estuprava e ameaçava matar criança de 12 anos para não ser descoberto em Ivinhema

Homem, de 37 anos, foi preso por estuprar criança de 12 anos na cidade de Ivinhema. Para não ser descoberto, ele teria ameaçado matar a menina e a família dela.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o crime começou a acontecer em dezembro de 2023, quando o homem aproveitou três oportunidades para estuprar a menina.

Durante as ameaças, ele havia dito que mataria ela e toda a família dela. Assustada e tomada pelo trauma, a criança passou a se autolesionar, sem contar para ninguém sobre o crime. Porém, semana passada ele teria voltado a procurar a menina, que acabou tendo um ataque de pânico e se lesionado, momento em que os avisos foram descobertos.

Diante da situação, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, que, após manifestação favorável do MPE (Ministério Público Estadual), foi deferida pelo Poder Judiciário.

Já nessa sexta-feira (21), o suspeito foi preso pelos agentes da SIG, no centro de Ivinhema.

Além do pedido de prisão preventiva, os policiais conseguiram autorização para investigar o celular do homem, encontrando vários materiais de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes no aparelho.

