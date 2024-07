Homem fica quase 12h ameaçando se jogar de torre de transmissão no Coronel Antonino

Homem, que não teve a identidade divulgada, ficou quase 12h ameaçando se jogar de uma torre de transmissão localizada da Rua Doutor Meireles, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Conforme o Tenente do Corpo de Bombeiros, Roberson de Oliveira Souza, estava sob efeito de bebidas alcoólicas e, possivelmente, efeito de drogas. “Ele subiu no alto da torre, falando coisas desconexas, sobre ele ter sido desalojado de outro local e ficou hesitante de descer de lá. Mas agora conseguimos e ele será atendido”.

O trabalho, nesses casos de autoextermínio requer muito cuidado das equipes que os atendem, sempre trabalhando com empatia e convencimento, para que a pessoa desista do ato de acabar com a própria vida.

