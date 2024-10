Homem foi assassinado a tiros por causa de 'acerto de contas' na Capital

A jovem, de 21 anos, que pilotava a moto para que o atirador executasse Alexandre Leuvio Marcelino, no dia 19 de julho de 2024 no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande, foi presa pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

Conforme as informações policiais, a mulher pilotava a motocicleta para que o executor, de 44 anos, efetuasse um disparo contra a vítima. Para as autoridades, ela detalhou que o crime aconteceu porque um parente dela havia sido assassinado em agosto de 2021.

O autor já havia sido preso preventivamente pela DHPP em agosto deste ano. Com a prisão da segunda envolvida, o caso foi finalizado. O Ministério Público de Mato Grosso do Sul já ofereceu denúncia perante o Tribunal do Júri.

O crime – Alexandre Leuvio Marcelino, morreu após ser baleado durante a noite de sexta-feira (19), na frente da casa em que morava na Rua Maria Povoa Braga, região do Bairro Vivendas Parques, em Campo Grande.

Conforme as informações apuradas pelo JD1, Alexandre foi socorrido pela ex-mulher, sendo levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas faleceu em seguida.

Ela detalhou que o ex-marido estava na frente de casa, quando ela ouviu um disparo sendo efetuado. Na sequência, ele entrou no imóvel, já ferido e o levou para o posto de saúde.

Equipes da Polícia Militar chegaram a ir até a casa, fazendo o isolamento da área para que a Perícia Técnica e a Polícia Civil pudessem trabalhar posteriormente.

