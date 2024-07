Homem invade casa e sequestra bebê de 2 anos em Nova Andradina

Homem, que não teve o nome divulgado, invadiu a casa da ex-mulher para sequestrar a filha, de apenas 2 anos, do casal, em Nova Andradina, durante a tarde de domingo (14).

Conforme as informações do site Ivinotícias, a mulher contou que está em processo de separação com o autor, sendo que atualmente está morando com o pai. Durante o domingo, descontrolado e muito agressivo, o rapaz invadiu a casa e depois de questionar a ex sobre um possível novo relacionamento, pegou a filho no colo para levá-la embora.

Como estava sem controle, a família não questionou a ação, deixando-o sair do local e acionando a Polícia Militar. Junto com a guarnição, a mulher foi até a casa onde o autor mora, mas nada foi encontrado. A mãe tentou várias vezes entrar em contato com o Conselho Tutelar, mas sem sucesso.

Enquanto o caso era registrado, o homem se apresentou na Delegacia de Polícia Civil. Ainda com visíveis sinais de embriaguez, ele detalhou que a criança estava em sua casa, sendo cuidada pelo irmão, de 11 anos.

Para as autoridades, a genitora do bebê contou que o casal tem um acordo com horários em que o homem pode ficar com a filha. Porém, ela manifestou o desejo de representar formalmente contra o autor, solicitando medidas protetivas contra ele.

Por ter visto toda a cena e acompanhado a filha, o pai da mulher foi com a polícia até a casa do autor, pegando as crianças. O homem autorizou que seu filho, de 11 anos, ficasse com a família até que algum parente fosse devidamente notificado.

O caso foi então registrado e será acompanhado pelo Conselho Tutelar.

