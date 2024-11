Homem invade casa para acariciar mulher no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande

Uma mulher, de 28 anos, levou um susto durante a madrugada desta segunda-feira (18) ao acordar com um homem estranho apalpando seu corpo. O caso aconteceu no Jardim das Cerejeiras, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima estava dormindo com o marido e os filhos no mesmo quarto por conta do calorão que fazia durante a madrugada, já que o quarto do casal é o único com ar condicionado.

Em determinado momento da madrugada, percebeu que um homem estava lhe apalpando e passando as mãos em seu corpo, com o intuito de se satisfazer sexualmente. No começo, ela acreditou que o suspeito fosse seu marido, mas ao se dar conta que não era, acabou gritando de susto.

Ao ver que a mulher acordou, o autor saiu correndo pela janela do outro quarto, pulou o muro e fugiu. Para as autoridades, a vítima explicou que no terreno ao lado do imóvel onde mora existe uma casa abandonada, que é frequentemente usada por moradores de rua e usuários de droga.

Diante da situação, o caso foi registrado como importunação sexual na 2° Delegacia de Polícia Civil.

