Homem mete o facão na esposa durante briga em São Gabriel do Oeste

Uma mulher, de 35 anos, precisou ser socorrida depois de ser atingida por vários golpes de facão, que foram desferidos pelo marido. O caso aconteceu na cidade de São Gabriel do Oeste, durante a noite de domingo (3).

Conforme as informações do site Idest, o casal estava em casa quando começaram a discutir. Em determinado momento, o homem ficou bastante agressivo e partiu para cima da vítima, já com o facão em mãos.

A briga foi separada por populares, responsáveis por acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Os médicos encaminharam a vítima para o Hospital Municipal, onde ela deu entrada com ferimento grave.

A Polícia Militar também foi acionada para atender o caso, mas ao chegar no local, o autor já havia fugido. O caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também