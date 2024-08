Homem mete o facão no pescoço do cunhado durante briga por carro emprestado

Homem, de 43 anos, foi atacado com um facão Aldeia Jaguapiru, em Dourados durante a tarde de quinta-feira (22) em uma discussão familiar.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava voltando do serviço com a esposa, quando foi surpreendido pelo cunhado que deu inicio a uma discussão por conta do Chevrolet Corsa, que o pai da mulher emprestou para o casal.

O empréstimo do veículo teria causado desentendimentos entre os familiares. No meio da confusão, o cunhado da vítima pegou um facão, e o golpeou na nuca, causando um corte profundo.

Depois disso, ao ver o homem sangrando, o autor saiu correndo do local. A vítima foi socorrida, sendo levada em estado grave para o Hospital da Vida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência, realizando rondas pela região para tentar encontrar o autor, mas ele não chegou a ser localizado. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também