Homem morre ao ser esfaqueado durante briga em Coxim

Adriano da Silva Marques, de 37 anos, morreu horas depois de ter sido esfaqueado durante a noite de segunda-feira (25), no cruzamento das Ruas Rubi e Ametista, no Bairro Vila Bela, em Coxim.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, a vítima teria se envolvido em uma briga com um homem, ainda não identificado. Durante a confusão, ele foi esfaqueado no tórax.

Após o golpe, Adriano saiu correndo e conseguiu pedir ajuda aos moradores da região. Porém, ao ver a cena, os populares ficaram com medo e se esconderam em suas casas. Ferido, o homem acabou caindo no meio da rua.

Ainda assim, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo Adriano e o encaminhando para o Hospital Regional, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo horas depois.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Adriano era bastante conhecido no meio policial e possuía uma extensa ficha criminal principalmente por furtos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também