Homem morre atropelado por caminhão na BR-163 em Coxim

Willian Martins, de 29 anos, morreu atropelado por um caminhão no km 728,7 da BR-163, em Coxim, na noite desse domingo (10).

Segundo informações do Coxim, o motorista do caminhão, de 42 anos, contou que seguia o fluxo normal da via, quando se deparou com o pedestre no meio da pista e não conseguiu parar o veículo a tempo.

Willian foi atingida e arrastada por alguns metros até o veículo parar no acostamento.

Ainda conforme o condutor, no momento do acidente havia outro carro no sentido oposto da pista, situação que prejudicou a sua visibilidade. Ele disse que tentou desviar do pedestre, mas sem sucesso.

O motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, procedimento adotado toda vez que acontece acidente com morte. O resultado foi negativo e foi levado à delegacia para prestar esclarecimento.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. A vítima que estava sem documentação foi reconhecida pelo irmão.

