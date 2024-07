Homem morre engasgado com pedaço de carne durante churrasco em família

Homem, de 58 anos, morreu depois de engasgar com um pedaço de carne durante a hora do almoço de domingo (21), na região central de Amambai.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava em um churrasco de família, quando começou a engasgar com um pedaço de carne que estava comendo. Os parentes chegaram a tentar socorrer o homem, mas não tiveram sucesso.

Vendo o desespero da vítima, eles acionaram o Corpo de Bombeiros. Ele chegou a ser levado para o Hospital Regional, mas o homem morreu no caminho.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

