Homem não vê colega em vagão misturador e idoso morre esmagado em Jardim

Um trabalhador rural de 60 anos morreu após ser prensado em um vagão misturador em uma fazenda na área rural de Jardim na tarde de sábado (23). O incidente foi descoberto quando a vítima deu entrada no Hospital Municipal Marechal Rondon, na área central da cidade, com afundamento no tórax.



A Polícia Militar foi chamada pelo plantonista do hospital onde a vítima deu entrada. Na unidade de saúde, um colega de trabalho confessou aos policiais que teria prensado o homem "sem querer" no misturador. Ele explicou que fechou a tampa hidráulica do equipamento e só percebeu que o colega estava ali ao ver suas pernas pelo retrovisor.



Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima chegou ao hospital com uma grave lesão no tórax, já sem sinais vitais.



O colega do idoso foi levado para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

