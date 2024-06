Homem que espancou e tentou enforcar criança de 8 anos tem prisão preventiva decretada

O homem, de 45 anos, que foi preso por agredir uma criança, de apenas 8 anos, enquanto estava em surto durante a tarde de sábado (22), no Jardim Monte Líbano, em Dourados, teve a prisão preventiva decretada após audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (24).

Conforme o já mostrado pelo JD1, a vítima estava brincando com outras crianças na frente de casa quando, do nada, passou a ser ataca pelo homem, que mora no mesmo bairro.

Ao ouvir os gritos da filha, a genitora da criança correu para ver o que estava acontecendo. Já na rua, a mulher se deparou com o homem em cima da filha, agredindo-a com socos, puxões de cabelo e tentando enforcá-la.

Junto com populares, a mãe conseguiu deter o indivíduo e a Polícia Militar foi acionada e o homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por lesão corporal dolosa.

Segundo o Dourados News, consta no boletim de ocorrência que o agressor faz uso de medicamentos e no momento do ataque, estaria em um surto psicótico.



Já a menina foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com vários ferimentos.

