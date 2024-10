Homem que matou esposa com tiro na cabeça é preso dias depois no Estrela Dalva

Equipes do Batalhão de Choque da Polícia Militar prenderam, na manhã deste domingo (13), o homem, de 28 anos, que matou a esposa, Lucilene Freitas dos Santos, de 33 anos. Ela foi ferida com tiro na cabeça nessa sexta-feira (11), no Jardim Presidente, região do bairro Mata do Segredo, em Campo Grande.

Ele foi preso na casa de um primo, de 26 anos, no bairro Estrela Dalva, que também foi conduzido à delegacia.

Com eles foram apreendidos um revólver Colt calibre .32, uma munição de mesmo calibre e dois aparelhos celulares.

Aos policiais, ele contou que era casado há 14 anos com a vítima, e alegou que o disparo foi acidental.

Depois do crime, ele teria fugido para a casa do pai, no bairro Campo Belo, e em seguida, pediu abrigo para o primo, na Vila Bosque da Esperança, região do bairro Estrela Dalva, onde os dois foram presos.

O caso registrado pela equipe policial como feminicídio, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, favorecimento pessoal e favorecimento real.

Feminicídio

Os filhos da vítima dormiam na mesma casa durante o crime. A mulher foi internada na Santa Casa por volta das 21h na noite da quinta-feira (10). Funcionário do hospital confirmou aos policiais que a vítima tinha um ferimento na cabeça provocado por projétil de arma de fogo.

Após atendimento no hospital, ela foi encaminhada para CTI (Centro de Terapia Intensiva) e permaneceu até a manhã desta sexta-feira (11). Ainda pela manhã, sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu, morrendo no hospital.

Assim, o corpo foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também