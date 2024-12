Homem que matou jovem a facadas em posto de gasolina é preso em Eldorado

Homem, de 34 anos, que matou Elton Jaqson Ferreira Lopes, de 27 anos, a facadas em novembro deste ano, foi preso durante a sexta-feira (20), em uma residência no Jardim Novo Eldorado, em Eldorado.

Conforme as informações policiais, o autor e a vítima tiveram uma discussão, em um posto de combustível no centro da cidade. Em determinado momento, o autor acertou vários golpes de faca em Elton, que morreu ainda no local.

Depois de finalizar as investigações, a autoridade policial represento pela prisão preventiva do autor, solicitando ainda um mandado de busca e apreensão na casa dele.

Durante o cumprimento dos mandados foram encontradas porções de cocaína e por este motivo, além do cumprimento da ordem judicial de prisão pelo homicídio, ele foi preso também em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Assista ao vídeo do crime:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também