Homem que matou o amigo em fazenda de Corguinho é preso

O homem, que matou Valdeir Dorneles Oliveira, de 38 anos, durante a noite de sábado (9) em uma fazenda de Corguinho, se entregou à Polícia Civil durante a segunda-feira (11), acompanhado de um advogado.

Conforme as informações policiais, o autor contou as autoridades que estava com outras pessoas em uma fazenda na área rural, quando começou um desentendimento com Valdeir que teria avançado para cima do homem com um punhal.

Para se defender, ele teria efetuado vários disparos, matando a vítima ainda no local.

Ao ir até a delegacia para se apresentar como autor do crime, o homem levou a arma usada no assassinato. Ele não tem posse ou registro da arma e foi indiciado por crime de Homicídio Qualificado e Porte de Arma de Fogo.

A Delegacia de Corguinho ainda realizará outras diligências para esclarecer os fatos e com oitivas de testemunhas e juntadas de laudos periciais. O prazo para conclusão da investigação é de 30 dias.

