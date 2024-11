Homem que tentou abusar da enteada é procurado pela polícia em Sidrolândia

Homem, de 38 anos, está sendo procurado por suspeita de ter assediado sua enteada, uma adolescente de 14 anos. O caso ateria acontecido na cidade de Sidrolândia.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Sidrolândia News, o crime aconteceu no momento em que a vítima dormia na sala da casa em que ela mora com a mãe e o padrasto. Porém, como ele tentou e a menor não esboçou reação, apesar de estar acordada, o homem saiu do cômodo.

No dia seguinte, a adolescente contou para mãe o que tinha acontecido. A mulher, apesar de acreditar na filha e a tirar de casa, para evitar outra investida do companheiro, demorou para acionar as autoridades.

A genitora da menina recebeu ajuda de uma família, garantindo um lugar seguro para a menor antes de denunciar o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também