Homem tem moto roubada ao ir à igreja em Dourados

Um homem de 47 anos teve a motocicleta furtada na noite desta sexta-feira (10) após estacioná-la para ir à igreja, em Dourados - a 220 km de Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na Avenida Coronel Ponciano. A vítima parou a Honda Biz vermelha, placa HSK 8F04, no local por volta de 19h. E às 20h30, ao final do culto, percebeu que o veículo havia sido levado.

O furto foi denunciado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e será investigado.

