Homem tenta colocar fogo no próprio corpo ao ver seu casamento acabar em MS

Homem, ainda não identificado, quase ateou fogo no próprio corpo por não aceitar o fim do seu casamento de 23 anos. O caso aconteceu no domingo (28), na cidade de Anastácio.

Conforme as informações do site A Princesinha News, a mulher procurou a polícia para denunciar que seu ex-companheiro não estava aceitando o fim do relacionamento, sendo que por isso, ele passou a persegui-la mesmo depois que ela se mudou com a filha pequena. Na ocasião, ela solicitou medidas protetivas contra o homem.

As coisas foram piorando quando o autor passou a ir até a casa dos pais da ex-companheira para buscar a filha. Ele ficou indo ao local várias vezes, fazendo ameaças para a mulher e em uma dessas ocasiões o homem jogou gasolina no próprio corpo, sobre um carro e ameaçou acender o isqueiro.

Equipes da Polícia Militar, que já haviam sido acionadas, conseguiram conversar com o homem e o orientar a procurar ajuda. Após receber os cuidados médicos necessários no hospital, o homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também