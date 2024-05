'Cinco-contra-um': 78% dos homens se masturbam sem o conhecimento da parceira

Em homenagem à Dra. Joycelyn Elders que teve a iniciativa de citar a importância de se incluir a masturbação na grade de educação sexual das escolas durante um painel sobre HIV na ONU, comerciantes varejistas do ramo de Sex Shops se reuniram para instituir o dia 7 de maio como o Dia da Masturbação.

Pensando no mês que faz homenagem a data, o Sexlog, maior site de sexo e swing do Brasil, realizou uma enquete com mais de 7600 respostas de pessoas de todo o Brasil e o foi observado que 78% dos homens revelaram que costumam se masturbar sem suas parceiras saberem. Entre as mulheres 53% fazem a pratica "escondido".

Conforme o Sexlog, uma das mulheres que foi ouvida, Gabi, disse que ato não se trata de traição, mas apenas uma maneira de dar asas à imaginação. “Eu não conto porque ainda tenho vergonha, acho que tem a ver com a criação. Por mais que a gente tenha um diálogo e uma relação muito boa na cama, a minha masturbação é uma coisa muito minha, gosto de guardar pra mim. É meu momento íntimo, nada tem a ver com traição. É só uma questão de querer me curtir sozinha”, diz.

Já Eduardo* é do time que faz questão de dividir com a parceira sempre que se masturba. “Eu não sou muito de me masturbar. Sempre que estou com tesão prefiro transar. Então, sempre que eu acabo batendo uma, conto pra ela. Ou faço disso um momento nosso, mando uma foto ou um vídeo. Assim vira algo mais picante pra uma relação mais tarde naquele dia”, conta.

Para a CMO do Sexlog, Mayumi, a alta porcentagem de pessoas que se masturbam sem contar para os parceiros nada tem a ver com esconder o jogo, mas sim de manter um espaço de intimidade pessoal que não necessariamente precisa ser compartilhado. “Você não conversa com a pessoa e conta ‘olha, querida, bati uma punheta hoje’, a menos que isso faça parte de um jogo de sedução, que essa informação complete a relação de vocês de alguma forma. Se for só uma coisa isolada, é normal não contar. Não vejo como esconder o jogo, não precisa ser um ato demonizado”, afirma.

Para ambos os gêneros, o estímulo mais usado, em uma pergunta com direito a múltipla escolha, são os sites adultos, com 21% das escolhas, já os contos eróticos (como em podcasts) aparecem em seguida com 20%, para homens e mulheres.

Já os 'brinquedinhos' foram a escolha de 18% do público masculino e 20% do feminino.

