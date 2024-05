À espera do Gaeco, Federação de Futebol de MS está 'trancada'

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul está trancada e com direito a cadeado no portão sem que os agentes do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) possam entrar para dar cumprimento aos mandados judiciais, na manhã desta terça-feira (21), em Campo Grande.

O JD1 Notícias apurou que a sede deve ser um dos últimos lugares a serem 'vistoriados' pelas equipes, pois há outros alvos que neste momento interessam mais a investigação. Nesse meio, está o atual presidente Francisco Cezário de Oliveira, que é um dos alvos dos mandados.

A reportagem apurou que existem vários mandados de busca e apreensão e prisão sendo cumpridos em várias regiões da cidade. Um desses mandados é na casa de Cezário, que fica na região do bairro Taveirópolis.

As primeiras informações apontam que a investigação é contra a lavagem de dinheiro na entidade, que recebe aporte financeiro do Governo de Mato Grosso do Sul e também da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Cezário está cumprindo seu sétimo mandado como presidente da FFMS. A última eleição ficou marcada por conta de uma briga judicial.

