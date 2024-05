Pego de surpresa, rapaz é surrado por grupo em praça de Campo Grande

Rapaz, de 23 anos, ficou ferido e com vários hematomas pelo corpo logo após ser surrado por um grupo de indivíduos em uma praça, que fica na região da Vila Glória, em Campo Grande, no início da noite desta segunda-feira (20).

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima estava aproveitando o momento na praça, quando foi abordada pelos suspeitos.

Minutos depois, o jovem passou a ser violentamente agredido com socos e chutes, ficando com hematomas e uma lesão no supercílio. Os suspeitos foram embora após o ato.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência. Para a polícia, o jovem disse que não entendeu o motivo de ser agredido, dizendo também que não conhece os indivíduos.

Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

