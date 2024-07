Homem tenta fugir de moto, cai e é levado para Cepol

Por volta das 20h10 do último sábado (27), uma guarnição da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estava realizando rondas no bairro Jardim Itamaracá, quando encontrou duas motos fazendo manobras no meio da rua.

A viatura deu sinal sonoro para os pilotos pararem, mas não acataram e começaram a correr em alta velocidade com as motocicletas. Uma das motos subiu na calçada e quase atropelou uma criança que estava andando de bicicleta.

Diante disso, o motoqueiro perdeu o controle da moto e colidiu com uma parede e caiu no chão, na rua Filomena Segundo Nascimento com a Amábile Tanarche Cappi. Com isso, foi iniciado a abordagem.

O motor da moto não era original, por isso ela foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV), enquanto o motoqueiro foi levado ao CRS Tiradentes por causa da queda que sofreu. Após o atendimento, ele foi levado para a DEPAC Cepol para as medidas cabíveis.

