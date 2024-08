Homem tenta matar dono de bar a tiros, erra e acaba sendo preso em Iguatemi

Homem, de 54 anos, foi preso por tentar matar o dono de um bar, de 46 anos, durante a quinta-feira (22). O crime aconteceu por volta das 10h da manhã, na Rua Hugo de Abreu, no Bairro Vila Operária, em Iguatemi.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando quando o autor chegou ao local e efetuou um disparo com uma espingarda em sua direção. Ele foi atingido por um disparo nas costas.

A Polícia Militar e Polícia Civil foram acionadas, dando início as investigações. Durante os trabalhos, as equipes descobriram que o autor teria fugido de táxi da cena do crime. Diante da situação, eles conseguiram localizar o homem em um comércio nas proximidades.

Como estava apenas com uma mochila, os policiais fizeram uma revista, encontrando uma espingarda calibre.36, com marca e numeração raspadas. A arma estava sem parte do cano e com uma munição pronta para uso. Além disso, o homem tinha mais uma munição no bolso.

Além da espingarda, haviam duas armas brancas do tipo punhal, com tamanhos diferentes. Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por homicídio simples na forma tentada e conduzido para a delegacia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também