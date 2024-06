Homens e adolescentes são detidos ao serem flagrados traficando em Campo Grande

Dois homens, de 18 e 30 anos, foram presos e dois adolescentes, de 15 e 17 anos, acabaram sendo apreendidos pela GCM (Guarda Civil Metropolitana) durante a noite de terça-feira (18), em Campo Grande. Eles estavam traficando maconha.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, uma guarnição de moto estava fazendo rondas pela Avenida Três Barras, quando avisou o homem de 30 anos em uma Honda Biz, sem um lado do retrovisor e de chinelo, fugindo rapidamente ao entrar na Rua Lourenço Alves dos Santos. Porém, ele foi alcançado e detido.

Durante checagem, os guardas encontraram um celular, R$ 4 e uma porção de maconha em seu bolso. Ao olharem no ‘bagageiro’ da moto, os agentes acharam um tablete e meio de maconha. Sem pensar duas vezes, o homem ‘caguetou’ que havia pegado a droga próximo ao Bate Forte, para levar o entorpecente até uma casa na Rua Teixeira da Silva, região do Bairro Cristo Redentor, onde a entregaria para três pessoas.

Diante da situação de flagrante, a equipe solicitou o apoio do GEMOP (Grupamento Especializado de Motopatrulhamento). Chegando no endereço indicado pelo homem, os guardas avisaram três indivíduos fugindo e jogando os celulares no mato.

Assim como o primeiro preso, os três rapazes acabaram sendo alcançados e detidos pelos guardas. Os jovens, que tem 15,17 e 18 anos, confessaram que estavam esperando a droga.

Todos foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário). A moto e a droga foram entregues na DENAR (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico).

