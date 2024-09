Homens são detidos com drogas próximo a escola na Capital

Por volta das 12h50 da última sexta-feira (13), duas viaturas da Guarda Civil Metropolitana se dirigiram até a Escola Municipal Ernesto Garcia, após solicitação alegando que havia um homem mostrando a genitália para as pessoas que passavam pelo local.

Ao chegarem na escola, os guardas foram informados das características do individuo que foi encontrado após a GCM fazer rondas pela redondeza. Ele foi abordado e estava acompanhado de outro homem. Ambos não portavam documentos.

Com eles, foram encontrados cocaína, 11 cachimbos, dois esquieiros e um fósforo. Os homens informaram que adquiriram a substância em uma residência na Rua Serra Negra, na Vila Eliane.

Na residência, havia mais dois indivíduos, que supostamente teriam vendido as substâncias aos usuários em questão. Esses indivíduos também foram abordados - um sendo menor de idade - junto de uma quantidade de maconha em tablete, além de cédulas em dinheiro. Todos os envolvidos foram levados à CEPOL.

