Idosa de 100 anos morre ao ser picada por animal na cabeça em Campo Grande

A idosa Amélia Machado, de 100 anos, morreu após ser picada por um bicho na altura da orelha em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a filha de Amélia contou que cuidava da genitora há 10 anos, devido sua idade avançada. Na manhã de sábado (9), por volta das 10h, a idosa reclamou de dores na garganta, mas ao olhar a testemunha não notou nada de incomum.

No mesmo dia, as duas fizeram suas refeições normalmente. Já na hora da higienização, a mulher notou que havia uma vermelhidão perto da orelha direita da mãe, muito parecida com uma picada de inseto. Ainda assim, as duas foram dormir.

Posteriormente, a área estava com uma cor escura, meio roxa. Já durante a madrugada de domingo (10), ao levantar para atender a genitora, a mulher viu que a orelha da vítima estava muito inchada e por isso optou por levá-la até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro.

Acontece que Amélia acabou falecendo por volta das 10h10. A causa da morte não chegou a ser esclarecida pelas autoridades. O caso foi registrado como morte a esclarecer na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

