Idosa é agredida e estuprada após ter casa invadida durante a madrugada em Corumbá

Uma idosa, de 72 anos, foi estuprada após ter sua casa invadida na madrugada de sábado (7), na área central de Corumbá.

Conforme o boletim de ocorrência, divulgado pelo Diário Corumbaense, a filha da vítima chegou em casa por volta das 5h20. Ela contou para a polícia que para entrar no imóvel o autor rompeu a cerca elétrica e pulou o muro.

A idosa, que estava sozinha, pensou ser uma de suas filhas e abriu a porta, momento em que foi rendida pelo homem, que a levou para o quarto de maneira violenta, a estuprou e tentou enforcá-la.

Para tentar escapar das ações violentas do autor, a vítima chegou a morder o dedo do autor. Depois disso, ele fugiu levando um celular e uma quantia em dinheiro.

A Polícia Militar, que atendeu a ocorrência na madrugada, foi até o hospital para conversar com a vítima. Além de confirmar as informações já repassadas pela filha as autoridades, a idosa passou a descrição do autor para a polícia: o homem ´ branco’, enrugado, que tem entre 1,60 e 1,70cm.

Além disso, ele tinha algumas sardas no rosto e uma barba. Durante a fuga, o homem deixou para trás a cueca que estava usando, cheia de mancha de sangue proveniente da mordida que a idosa acertou em um dos dedos do homem.

A idosa sentia dores no pescoço e no corpo e ficou internada, em observação. A Perícia da Polícia Civil estiveram na casa da vítima, para fazer l esteve na residência para fazer os levantamentos necessários e equipe de investigação busca identificar e prender o autor.

