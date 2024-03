Idosa morre dias depois de sofrer acidente na BR-376, em Nova Andradina

Valderice Cardoso Nunes, de 77 anos, morreu quatro dias depois de sofrer um grave acidente de carro durante a manhã de quinta-feira (21), na BR-376, localizada na região da cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima era passageira de um Chevrolet Classic que bateu frontalmente contra uma caminhonete. Na ocasião, ela foi socorrida com ferimentos nas pernas, sendo encaminhada para o Hospital Municipal de Ivinhema.

Porém, devido a gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o Hospital Regional da cidade de Nova Andradina, onde faleceu durante as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (25).

O caso foi então registrado na Delegacia de Polícia Civil do município, como morte a esclarecer.

