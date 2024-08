Idoso apanha ao reclamar dos barulhos de um jogo de truco na casa do vizinho em MS

Um idoso, de 71 anos, foi agredido após pedir para que o vizinho ‘diminua’ o volume de uma confraternização, que contava com gritos por conta de um jogo de truco, durante a madrugada de domingo (4), na Vila Planalto, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, era por volta de 00h quando os vizinhos começaram a soltar vários fogos. Incomodado com o barulho, o idoso teria ido até a frente do imóvel reclamando a primeira vez com o dono da casa. Por isso, eles diminuíram o som e pararam com os fogos.

Porém, já era por volta das 5h da manhã, quando a vítima se irritou de vez com o barulho e foi até a frente da casa do vizinho. Como chamou e não teve resposta, por ter intimidade com o rapaz que mora ao lado, entrou na residência.

Na sequência ele logo foi abordado por quatro jovens, que estavam na festa. Um deles, de nome Fernando, teria então dito: ‘Deixa esse velho comigo’, desferindo logo uma rasteira no idoso. Outro envolvido, que a vítima não sabe quem é, desferiu socos em seu rosto, o deixando com hematomas.

O vizinho do idoso então o acusou de invadiu a casa dele, mas o acompanhou até o portão, para tirá-lo de lá. A vítima tem histórico de doença cardíaca e ficou muito nervoso, mas conseguiu ligar para a advogada e ir até a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

