Idoso bêbado é detido após ser flagrado dirigindo na contramão na BR-163

Um idoso de 70 anos foi flagrado, por volta das 19h deste sábado (6), dirigindo um veículo, completamente embriagado, na contramão da BR-163, no km 256, em Dourados. O teste do bafômetro confirmou que ele estava sob o efeito de álcool.

Segundo o portal Dourados News, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para verificar um condutor em visível estado de embriaguez na rodovia. Além dos policiais rodoviários federais, uma equipe da CCR MSVia, empresa gestora da rodovia, e da Guarda Municipal de Dourados estavam realizando a sinalização até a chegada da PRF.

Aos policiais, uma testemunha contou que seguia pela via quando viu o idoso, que dirigia um Gol, andando na contramão de direção. Para evitar um acidente, essa testemunha auxiliou o idoso a retirar o veículo para o canteiro central até a chegada da polícia.

No local, os policiais realizaram teste do bafômetro, que constou 0.87 miligrama de álcool por litro de ar alveolar.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Dourados.

