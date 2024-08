Idoso cai em casa e morre quatro dias depois em hospital de Campo Grande

Polícia Mulher mata marido enforcado com fio e tenta forjar suicídio para escapar da prisão

O idoso ficou internado e o quadro evoluiu para uma pneumonia aspirativa e um choque séptico, causando a sua morte. A filha informou que a vítima era cardiopata grave, portador de marcapasso e fazia tratamento com coagulantes.

Uma ambulância particular foi acionada e encaminhou a vítima para o Centro de Tratamento Intensivo. Ficou constatado que não houve fraturas, mas foi informado sobre um sangramento intracraniano.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a filha da vítima compareceu na delegacia e explicou que a queda da própria altura aconteceu no dia 31 de julho, quando encontrou o idoso caído próximo a um degrau dentro da residência.

Idoso, de 81 anos, que não teve o nome divulgado, morreu durante o domingo (4), após ficar quatro dias internado em um hospital particular de Campo Grande. Ele sofreu uma queda dentro da própria residência e chegou a ter complicações clínicas, causando sua morte.

