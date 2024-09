Idoso é preso após pitbull fugir e matar o cachorro da vizinha em Campo Grande

Homem, de 63 anos, foi preso após deixar seu cachorro da raça Pitbull fugir, invadir a casa de um vizinho e matar um cachorro. O caso aconteceu durante a madrugada de sábado (31), em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, depois de fugir o cachorro invadiu a casa da vizinha e matou um cachorro. A situação já havia ocorrido outras duas vezes, totalizando a morte de três cães, sendo dois da mesma vizinha.

Inicialmente, ele teria sido acusado de omissão de cautela de animais perigosos. Porém, após as equipes policiais conversarem com vizinhos as autoridades resolveram mudar a acusação para um crime mais grave e passível de autuação em flagrante. Desta forma, ele foi preso por abuso e maus tratos a cães, previsto no art. 32, parágrafo 1o-A da Lei de Crimes Ambientais, com previsão de pena bem mais grave (2 a 5 anos).

O tutor do Pitbull foi autuado por atuar dolosamente causando a morte do cão da vizinha, além dos maus tratos contra o próprio cão, expondo-o a risco de morte ao deixá-lo em liberdade conhecendo seu comportamento agressivo.

Não foi arbitrada fiança por impossibilidade legal, e o indivíduo permanece à disposição da justiça.

