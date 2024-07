Idoso é socorrido em estado grave após sofrer acidente de moto na Piratininga

Idoso, de 65 anos, identificado apenas como Satiro, foi intubado e socorrido em estado grave após sofrer um acidente de moto na noite deste domingo (7), na Vila Piratininga, em Campo Grande. Ele foi atingido por um veículo de passeio, conduzido por um rapaz, de 29 anos, que prestou os primeiros socorros no local antes da chegada do resgate.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz estava conduzindo o Ford Fiesta por uma via, que não foi revelada no registro, e sinalizou com a seta que entraria à direita no intuito de acessar a rua Azulão, quando colidiu com a motocicleta.

Para o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, o motorista relatou que não teria visualizado Satiro, que estava trafegando na pista da direita no mesmo sentido que o condutor. Com a queda, a vítima ficou lesionada e rapidamente o rapaz desceu e passou a prestar socorro. Ele disse aos policiais que fez isso para auxiliar na respiração do idoso, "pois parecia que a vítima estava se afogando".

O Corpo de Bombeiros foi acionado e passou a atender a vítima, que foi socorrida inconsciente e intubada, sendo encaminhada para a Santa Casa. O condutor fez o teste do bafômetro e deu negativo e os policiais constataram que apenas o motociclista não possuía carteira de habilitação.

Compareceram também no local, a Polícia Civil e a Polícia Científica realizando os levantamentos de praxe e o caso foi registrado como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

