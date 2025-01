JD1TV: Adolescente de 12 anos é espancado durante roubo em Caarapó

Um adolescente, de 12 anos, foi espancado e teve o dinheiro da sua venda de bombons roubado durante a noite de quinta-feira (16), em Caarapó. O autor do crime, de 19 anos, foi preso horas depois pela Polícia Militar.

Conforme as informações iniciais, o menino estava vendendo bombons próximo à praça da Vila Planalto, quando foi abordado pelo autor que exigia dinheiro para comprar drogas. Com negativa do menor, o homem passou a agredi-lo e persegui-lo.

Imagens de câmeras de segurança flagraram as agressões e ajudaram a Polícia Militar a identificar o suspeito, preso horas depois na região central da cidade. Durante a prisão, ele confessou o crime, alegando estar sob efeito de drogas. A carteira da vítima e parte do dinheiro subtraído foram recuperados.

Ferido, o menino fraturou a clavícula direita e tinha várias lesões pelo corpo. De acordo com o Caarapó News, ele foi socorrido e levado para uma unidade de saúde da cidade, mas precisou ser transferido para o Hospital da Vida em Dourados, onde recebe atendimento médico mais especializado.

Campanha – Nas redes sociais, amigos e familiares realizam campanha no intuito de ajudar a vítima de 12 anos a cobrir despesas com medicamentos e o prejuízo. Uma chave pix em nome da mãe do menino, Franciele Oliveira Machado, foi divulgada. O número é o (67) 9 9160-1750.

