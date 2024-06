JD1TV AGORA: Baú de caminhão pega fogo durante reparo em Campo Grande

Polícia Ex-capitão da PM, o 'PX', é preso durante operação do GAECO no Paraná

Um caminhão pipa que passava pela empresa parou para auxiliar os trabalhadores no combate às chamas, até a chegada do Corpo de Bombeiros, que encaminhou três viaturas para o local.

As chamas se espalharam rapidamente, uma vez que a espuma é altamente inflamável. Depois de tomar conta do baú, o fogo se apanhou para a cobertura do local, que era um toldo.

Conforme o apurado pelo JD1 Notícias no local, o espaço funciona como um tipo de "mecânica" de baús. Hoje, durante um desses reparos, um deles pegou fogo após a solda entrar em contato com a espuma de poliuretano, que faz o isolamento térmico para manter a refrigeração.