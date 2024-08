Um capotamento envolvendo uma caminhonete, modelo Volkswagen Saveiro, pertencente a um restaurante de sushi, terminou com um morto e duas pessoas feridas na Avenida Gury Marques, no bairro Vila Progresso, em Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e prestaram socorro às vítimas, resgatando dois feridos. Apesar dos primeiros socorros, umas das vítimas não resistiu e veio à óbito ainda no local.

Ainda não se sabe quais foram as causas do acidente, mas testemunhas contam duas versões para a causa do capotamento. Uma das versões é que, após ser fechado por outro veículo, a caminhonete, tentando evitar uma batida, jogou o veículo para o lado e acabou capotando.

A outra versão, no entanto, aponta que o veículo seguia em alta velocidade e que, na tentativa de desviar de um motociclista, acabou capotando. O Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran) está no local investigando as causas do acidente.

Acompanhe:

JD1TV AGORA: Capotamento mata um e deixa dois feridos na Gury Marques Posted by JD1noticias.com on Tuesday, August 6, 2024

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também