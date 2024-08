JD1TV AGORA: Motociclista morre ao bater em poste da Avenida Bandeirantes

Motociclista, ainda não identificado, morreu ao sofrer um grave acidente na Avenida Bandeirantes, região do Bairro Amambai, em Campo Grande. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (26).

Conforme o apurado pelo JD1, a dinâmica do acidente ainda é incerta. Porém, as autoridades acreditam que o piloto tenha colidido a motocicleta contra um poste de energia elétrica, a uma quadra do cruzamento com a Avenida Afonso Pena.

Durante o impacto com o poste, o capacete saiu da cabeça do motociclista, agravando ainda mais o caso. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ir até o local, mas quando as equipes chegaram ele já estava sem sinais vitais.

Por conta do acidente, algumas faixas da Bandeirantes foram fechadas pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, para que a Perícia Técnica e a Polícia Civil realizem os trabalhos iniciais no local.

Assista a movimentação no local:

