JD1TV AGORA: Queima de arquivo? Carro é encontrado em chamas no Nova Lima

Um carro, que estava abandonado em uma área abandonada pegou fogo durante a tarde desta sexta-feira (27), no prolongamento da Rua Marques de Herval, estrada que dá acesso a rodovia MS-010, na região do Nova Lima.

Conforme o apurado pelo JD1, após o incêndio no veículo, a área de mata que está cheia de lixo acabou pegando fogo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para o local, fazendo o controle das chamas.

Apesar de marcas na estrada de terra indicarem um acidente grave, onde o veículo teria capotado e pegado fogo posteriormente, ninguém foi encontrado nas proximidades ou dentro do carro.

O caso será investigado. Assista ao vídeo de uma pessoa que passou pelo local durante o incêndio: