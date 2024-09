JD1TV: Bandido morre após roubar caminhonete e 'peitar' o Choque em Ponta Porã

Um bandido, ainda não identificado, morreu ao entrar em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar durante o final da manhã desta segunda-feira (9), na cidade de Ponta Porã.

Conforme as informações iniciais, o criminoso havia roubado uma caminhonete e estava seguindo para a fronteira com o Paraguai, quando foi interceptado pelas equipes do batalhão.

Como a ocorrência aconteceu há pouco tempo, mais informações a respeito do caso ainda serão repassadas para a imprensa.

A assessoria de comunicação do Choque informou que algumas guarnições estão na região de fronteira, ajudando com o policiamento local.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também