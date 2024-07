JD1TV: Bandidos usam carro para quebrar vidro de loja e furtar capacetes na Capital

Pelo menos quatro criminosos utilizaram um veículo Fiat Uno para quebrar a grade e o vidro de uma loja de motos para furtar capacetes, na madrugada desta quinta-feira (25), na rua Fátima do Sul, na região da Vila São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

Conforme mostra o vídeo obtido pela reportagem, no veículo estão quatro criminosos e três deles descem logo após invadirem o estabelecimento. Eles agem rapidamente para evitar que alguém apareça.

Os três invadem e começam a pegar os capacetes e em poucos segundos, fogem do local do crime.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o proprietário foi informado sobre a situação e ao analisar as câmeras de seguranças, percebeu a ação criminosos dos ladrões.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.