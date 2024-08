JD1TV: Caminhoneiro morre durante grave acidente entre carretas em MS

Um caminhoneiro, ainda não identificado, morreu durante um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (14), na MS-270, próximo a Itahum, distrito de Dourados.

Conforme as informações iniciais, divulgada pelo site Ligado Na Notícia, um dos veículos acabou pegando fogo após a colisão frontal.

O condutor do outro veículo envolvido no acidente foi socorrido ainda com vida. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas, que já eram apagadas por trabalhares da região com caminhões pipa.

Equipes da Perícia Técnica de Dourados e da Polícia Civil foram acionadas para investigar o caso.

Veja imagens do local do acidente:

