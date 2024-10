JD1TV: Casa de ex-prefeito é alvo de disparos em Sidrolândia e uma pessoa fica ferida

A casa do ex-prefeito de Sidrolândia, Daltro Fiúza, pai da vice-prefeita eleita Cristina Fiúza, foi alvejada por pistoleiros durante a noite deste domingo (6). Uma pessoa foi atingida.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Babalizando MS, os autores estavam de moto. Ao passar pelo imóvel, efetuaram vários disparos e fugiram correndo em seguida.

Uma mulher, que estava na casa foi alvejada e precisou ser socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada para o hospital da cidade.

A Polícia Militar foi acionada e faz o isolamento da área, enquanto aguarda a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Veja movimentação: